Pastore: "In trent'anni non ricordo una prestazione difensiva peggiore di questa, perlomeno a San Siro"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giuseppe Pastore, giornalista de Il Foglio, ha commentato così la prestazione del Milan nella sconfitta odierna per 2-5 contro il Sassuolo: "La fase difensiva del Milan non è solo scarsa: è di cattivo gusto. In trent'anni non ricordo una prestazione difensiva peggiore di questa, perlomeno a San Siro".