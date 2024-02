Pastore: "Monza-Milan ennesimo esempio del 'Milan trash' di questa stagione"

vedi letture

Intervenuto nel corso della consueta puntata di inizio settimana de la 'Fontana di Trevi', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha fatto il punto sull'attualità in casa Milan, commentando in maniera molto critica l'ultima deludente uscita stagione del diavolo contro il Monza. Queste le sue dichiarazioni.

"Monza-Milan è stata partita orribile, non del Milan ma in generale. Rientra nel Milan-trash di questa stagione, come Lecce-Milan o Napoli-Milan, partite senza alcuna logica e qualità. Contro il Monza il Milan ha proseguito su questo filone che in realtà secondo me è anche proseguito su alcune delle vittorie precedenti. Ad esempio a Frosinone il Milan non l'ha giocata meglio rispetto a quanto fatto contro il Monza, ma è stata semplicemente dettata da episodi e dal fatto che i ciociari al momento sono la peggior difesa del campionato. Voglio dire che quella dell'U-Power Stadium, esattamente come le ultime 5 partite del Milan in cui il diavolo aveva fatto dei buoni risultati in campionato vincendo ad Udine, a Frosinone e col Napoli, secondo me valgono poco. Il Milan di questi due mesi ha stabilito ad un certo punto che lo scudetto non lo poteva più vincere, ha notato che il quinto posto è lontano, e lo continua ad essere, e quindi secondo me all'interno della squadra, con il benestare della società, hanno detto che allenatore e gruppo verrano valutati per l'Europa League, col rischio".