Pastore: "Nonostante non abbia più nulla da chiedere a questo campionato, il Milan lo sta onorando"

Nel corso del consueto appuntamento del lunedì sera con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista de 'Il Foglio' Giuseppe Pastore ha discusso su alcuni dei più importanti temi d'attualità in casa Milan dopo la vittoria di domenica pomeriggio contro l'Empoli. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan rimane una squadra che secondo me sta anche ritrovando la partita, quella che si da per scontato che il Milan giochi male perché gioca il giovedì e poi partita senza interesse con una squadra facile senza Leao. E in realtà anche un campionato del tutto privo di interesse per quello che si è disegnato il Milan, che non può più raggiungere l'Inter ma non può più nemmeno scendere, perché il quinto posto è molto lontano, sta facendo bene. Sono 6 punti pur senza giocare benissimo ma con grande praticità, con Lazio e Empoli, e devo dire che insomma è vero che la stagione si deciderà il giovedì per il Milan, ma il campionato lo sta comunque onorando, molto più di quanto fatto l'anno scorso".