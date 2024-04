Pastore: "Per ordine d'importanza nella stagione del Milan viene prima il ritorno di EL con la Roma e poi il derby"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'ascia o Raddoppia', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan e del derby importantissimo in programma il prossimo 22 aprile contro l'Inter, partita decisiva a detta sua più per i rivali cittadini che per il Diavolo stesso, il quale ha da che concentrarsi al massimo sull'obiettivo Europa League. Queste le sue dichiarazioni.

"Posso dire una cosa per entrare in clima derby? E' ovvio e sacrosanto che l'Inter veda questo derby come una delle cose più belle, più incredibili che gli siano successe nel corso della sua storia, anche se secondo me i derby di Champions sono, sia quello del 2003 che quello dell'anno scorso, per importanza superiori perché si parla di un finale di Champions. Non sono d'accordo con la parte avversa all'Inter, cioè quella del Milan, che ritiene il derby come uno spartiacque per giudicare il futuro di Pioli, perché il Milan ha una partita molto più importante il giovedì precedente che è il ritorno con la Roma, a cui poi evidentemente potrebbe arrivare stanco, supplementari, eccetera , e quindi dovendo mettere in fila, cosa che secondo me molti tifosi non fanno, per ordine d'importanza le due partite c'è Roma-Milan e poi spazio, spazio, spazio, il derby. Credo che il Milan intenso come staff tecnico e società abbiano ben presente l'importanza di Roma-Milan rispetto al derby".