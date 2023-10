Pastore rivela: "Volevo andare al Milan dopo il Palermo. Mi avevano cercato, ma con Zamparini abbiamo optato per il PSG"

Javier Pastore, ex giocatore di Roma, Palermo e PSG attualmente svincolato, ha rilasciato una lunga intervista a gianlucadimarzio.com e sui ricordi che ha delle sfide contro il Milan ha raccontato: "Sono sempre state partite speciali perché era la squadra in Italia che mi piaceva di più. C’erano giocatori come Kaka, Pirlo e Gattuso con cui giocavo alla Playstation e per me erano degli idoli. Le partite che ho giocato col Palermo le abbiamo vinte quasi tutte sia in campionato che in Coppa Italia.

Il Milan era la squadra in cui sarei voluto andare dopo Palermo. Mi avevano cercato, ma alla fine con Zamparini abbiamo optato per il progetto del PSG: mi avevano detto che volevano vincere in Francia e in Europa, e per farlo avrebbero preso i migliori giocatori al mondo ed è quello che è successo. Negli anni poi ci sono stati dei contatti per tornare in Italia e il Milan era interessato, ma la mia scelta è sempre stata quella di rimanere a Parigi".