Pastore: "Sarei curioso di capire cosa succederà a Pioli se dovesse perdere la finale di EL e conquistare 80 punti"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento del lunedì sera con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista de 'Il Foglio' Giuseppe Pastore ha discusso su alcuni dei più importanti temi d'attualità in casa Milan dopo la vittoria di domenica pomeriggio contro l'Empoli, lanciando una provocazione a tutto l'ambiente rossonero dopo i risultati ottenuto nell'ultimo mese dalla formazione di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"E' evidente che Pioli si giochi il futuro con l'Europa League, ma sarei curioso di vedere come si comporterà la società qualora si dovesse perdere in finale questa competizione e si dovessero fare 80 punti in campionato, anche perché sarebbe comunque una grande stagione per il Milan".