Pastore: "Se il Milan non fa sei punti contro Bologna e Lazio, la Juve può scappare"

Le strade di Milan e Inter si incroceranno nuovamente in questa stagione. Dopo i due derby di campionato, inframezzati da quello di Supercoppa, si giocherà altre due volte il Derby della Madonnina, questa volta per decidere chi andrà in finale di Coppa Italia. La semifinale della competizione, come di consueto, si gioca su andata e ritorno. Nel programma di Cronache di Spogliatoio dal titolo Elastici è intervenuto il giornalista Giuseppe Pastore che ha offerto il proprio punto di vista sul doppio confronto.

Le parole di Giuseppe Pastore sul fatto che il Milan ha il vantaggio psicologico di non aver mai perso con l'Inter quest'anno: "Associare la parola 'psicologia' al Milan è come andare a pescare tra le carte degli imprevisti del Monopoli. Di sicuro è paradossale ma è una delle poche certezze di questa stagione: il Milan ha fatto bene i tre derby, a livello di risultati ma soprattutto di prestazioni. Anche nel ritorno di campionato, pur con grande sofferenza nel secondo tempo, fu comunque combattuto e non furono fatti gli errori visti col Feyenoord o col Torino. Per il Milan aprile è lontano, perché ogni partita svela crepacci, abissi di stranezza, di oscurità. Il Milan sicuramente rischia di arrivare al 2 aprile con il campionato già compromesso perché se già non fa 6 punti contro Bologna e Lazio, la Juve potrebbe già scappare".