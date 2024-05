Pastore: "Secondo me neanche Ibrahimovic vorrebbe così tanto Conte. Io credo che la sua prima scelta sia Thiago Motta"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatotio 'L'ascia o raddoppia', durante la rubrica 'Grazia, Graziella e...' il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan e del futuro della panchina rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

"Tornando al discorso del Milan, se dobbiamo dare credito al fatto che la piazza, l'ambiente, ha spento la pista Lopetegui, la stessa piazza preme in maniera molto decisa su Conte. Da dire che comunque la piazza non esiste in questo momento a livello concreto. Certo c'è stato il comunicato della Curva Sud che ha espresso dei dubbi su Lopetegui, ma nessuno ha ancora mai esposto come dire: c'è un movimento che lascia il tempo che trova come tutte le cose dei social. Detto che io non credo che Cardinale o chi per lui si faccia dettare i nomi e i cognomi da Twitter o da Instagram. Ci sarebbe un ambiente che vuole Conte, ovvero quello milanista, non lo vuole probabilmente la dirigenza, visto che Conte è ingombrante, ti fa spendere tanti soldi. Secondo me non lo vorrebbe nemmeno così tanto Ibrahimovic. Secondo me la prima scelta di Ibra è Thiago Motta".