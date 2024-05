Pastore si interroga su Ibrahimovic: "Che ci sta fare al Milan? E' arrivato a gennaio, non è chiaro il suo ruolo"

vedi letture

p>Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan, del futuro della panchina rossonera e dei più caldi temi d'attualità in casa rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

"Ed allora Ibrahimovic che ci sta fare al Milan? E' arrivato a gennaio, non è chiaro il suo ruolo. Va detto che Ibrahimovic alimenta questa confusione, perché tutto fa, tutto pubblica attraverso i suoi canali tranne un'adesione ad un progetto. E questo, con tutto il rispetto parlando, Ibrahimovic non ha una carriera da dirigente, quindi è normale che non sappia come muoversi. Qualcuno doveva affiancargli dei dirigenti, come successo con Maldini, come successo con tutti i dirigenti. La risposta che arriva dal Milan è che Ibrahimovic non è un dipendente del Milan. E' un modo di rimbalzarsi le responsabilità finché arriverà un momento in cui i nodi verranno al pettine. Questo momento sarà probabilmente inizio giugno quando verrà annunciato Fonseca, che a quanto pare è il prescelto, con un ingaggio che uno può dire ottimo, ma in realtà anche fin troppo basso per una società che si vanta, con merito, di avere i conti a posto, il miglior bilancio dei primi 6/7 posti, e che tuttavia da l'impressione di non voler spendere. E' chiaro che non è bello fare i debiti, fare bilanci in rosso, anzi, è una cosa che evidentemente trucca le carte. Avere i bilanci a posto dal punto di vista dei tifosi, e non spenderli o spenderli in maniera trattenuta, magari prima pensando a vendere il pezzo pregiato e poi eventualmente ad andare sul mercato, è una cosa che definisce forse le ambizioni sportive di qualunque società".