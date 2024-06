Pastore su Leao: "Mi stupirebbe rivederlo titolare agli ottavi"

vedi letture

Nel corso dell'oramai consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan, soffermandosi in modo particolare sulla deludente prestazione offerta dal portoghese nella vittoria del Portogallo contro la Polonia. Queste le sue dichiarazioni.

"Non è un buon Europeo evidentemente. Secondo me è il giocatore che più soffre Ronaldo. Contro la Turchia Leao è entrato molto bene nell’azione del gol, io gli do’ un 6. Il giallo è eccessivo, si tratta di un contrasto e non simula. Leao, sembra assurdo dirlo, ma è un giocatore non così tecnico per il livello del Portogallo, che ha una serie di poeti tra Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Mi è spiaciuto che oggi sia uscito ed è anche una cattiveria di Martinez…aveva le praterie della Turchia nel secondo tempo, poteva anche mettere un po’ di fiducia e non soltanto minuti. Mi stupirebbe rivederlo titolare agli ottavi".

La pagella a cura di MilanNews.it di Rafa Leao: voto 5.5

Di stima, soprattutto perché il Portogallo con lui in campo chiude di fatto la pratica partita, qualificazione e primo posto. E perché in fondo ci mette lo zampino in occasione del primo gol avviando l'azione che porterà poi alla rete di Bernardo Silva. Ma di fatto non si può dire che ripaghi nel migliore dei modi la fiducia che gli concede, ancora una volta dal 1', Roberto Martinez. Qualche numero ma nel complesso prestazione distratta e con l'aggravante di un'altra ammonizione per simulazione: ci casca ancora una volta, non ci casca il direttore di gara. Due partite, due gialli per lo stesso motivo e un turno di squalifica. Per sua fortuna la partita non ha valenza se non per le statistiche. Per sua sfortuna Roberto Martinez può disporre di alternative di qualità e se l'atteggiamento è questo non è detto che agli ottavi di finale si ritrovi una maglia da titolare. Intanto, la sostituzione subita al 45' è già un bel monito.