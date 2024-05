Pastore su Lopetegui: "Non è il profilo adatto al Milan perché non ha nulla a che fare con il calcio italiano"

Nel corsod el consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore, durante la sua rubrica 'Pastorale', ha detto la sua su Julen Lopetegui, ad oggi il principale candidato a sostituire Stefano Pioli sulla panchina del Milan a partire dalla prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"La scelta di Lopetegui mi lascia comunque perplesso. Al di là che ai tifosi piaccia o meno, Lopetegui non lo prenderei. Le proteste, seppur irrituali, hanno delle motivazioni fondate: Lopetegui non è il profilo adatto al Milan, perché non ha nulla a che fare con il calcio italiano. Ha già una certa età, non ha un grande storico con le grandi squadre, esonerato dal Real Madrid, esonerato al Porto, male anche al Wolves, l'ha salvato e poi andato via dopo pochi mesi, bene al Siviglia dove però insomma ha vinto l'Europa League per poi essere esonerato anche da lì".