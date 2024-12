Pastore su Theo: "È disconnesso, ma ha un problema che va ben oltre l'allenatore"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha detto la sua sul possibile approdo, o meglio, ritorno al Milan di Massimiliano Allegri in caso di esonero di Paulo Fonseca:

"Allegri-Milan? Come si parlava di Sarri a settembre. Fonseca esattamente come Pioli quando è in bilico vince le partite. Il Milan, dovendone parlare anche un po' bene, ha vinto una partita quasi senza rischiare nulla, contro un Verona improbabile, con una delle squadre più povere a livello di qualità del campionato.

Però una partita dove comunque hai avuto stringere i denti, giocatore con 7 difensori alla fine perché non avevi altri giocatori in panchina. Hai messo Terracciano mediano, hai messo gli esterni che erano due terzini, Calabria e Jimenez. Il Milan non ha mollato, non ha giocato contro, ed è una cosa che si diceva in questi giorni.

Forse qualcuno è chiaramente disconnesso, Theo Hernandez, però può bastare per vincere le partite. Ma il francese è un giocatore che ha un problema forse che va oltre l'allenatore".