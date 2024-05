Pastore sul futuro di Conte: "Non allenerà il Milan. Potrebbe finire in Inghilterra, United o Chelsea"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatotio 'L'ascia o raddoppia', durante la rubrica 'Grazia, Graziella e...' il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato del futuro di Antonio Conte, il sogno proibito dei tifosi del Milan per la prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

Dove allenerà Conte nella stagione 24/25?

"Non allena il Milan. Non allena la Juve, perché sappiamo che non ha rapporti splendidi con la proprietà. Forse in Inghilterra sai. O United o Chelsea, perché no? Detto che potrebbe anche non andare da nessuna parte".