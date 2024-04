Pastore sul futuro di Pioli: "Penso che abbia guadagnato chance di una conferma con questo bel filotto in campionato"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'ascia o Raddoppia', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan intervenendo anche sul discorso relativo al futuro di Stefano Pioli, la cui conferma è oggi più vicina a differenza di qualche mese fa. Queste le sue dichiarazioni.

"Conte al Milan? Secondo me bisogna sempre aspettare come dicevo il giovedì, l'Europa League. Credo che Pioli comunque abbia guadagnato chance di una conferma con questo bel filotto in campionato, detto che anche lì la domanda, così come nel caso in cui vada via Allegri, il nome del sostituto pesa molto di più di quello che mandi via, e se il Milan, si può pensare che sia anche normale che i rossoneri pensino di cambiare Pioli, più volte abbian detto che era ora di cambiarlo eccetera, non è così automatico pensare ad un sostituto".