Pastore sul nuovo allenatore del Milan: "Io mi aspetto ancora una sorpresa"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'Ascia o raddoppia', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan e del sempre attuale discorso relativo al futuro della panchina rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

"Io mi aspetto ancora una sorpresa. io Fonseca non ha molto senso se la logica è stata no Lopetegui, no Conceiçao mai, poi ogni tre giorni usciva un nome nuovo. Caso Lopetegui? Anche lì ci sono varie versioni. C'è il fronte Lopetegui che dice che ci sono stati tanti incontri per tutta la stagione, che a gennaio sembrava vicino al Milan poi la crescita dei risultati di Pioli ha fatto propendere per una conferma di Pioli, poi dopo l'Europa League sono tornati indietro. Poi oggi (ieri ndr) è stato annunciato dal West Ham, quindi diciamo che non aveva solo il Milan alle spalle. Forse l'entourage di Lopetegui voleva fare fretta al West Ham magari, dicendo 'Sennò guarda va al Milan'. Tutto è possibile. Il Milan in questo momento è davvero carte coperte, e se tu hai un grande asso in mano fai anche bene ti dico la verità, perché se due anni fa la Roma annunciò Mourinho al buio, nessuno sapeva niente, fu un exploit pazzesco. Al posto di Fonseca fra l'altro (ride ndr). Se poi il tuo asso nella manica è Fonseca, non lo so. Poi il Milan dall'altra parte dice che ci sarà un mercato molto importante. La punta, il centrocampista centrale, il difensore centrale, il terzino destro e forse anche sinistro. Si tratterebbe dunque di sostituire cinque titolari. Eh beh, un mercato importante".