Pastorello sulla durata del mercato estivo: "Basterebbe il mese di luglio. Due mesi sono veramente troppi"

In occasione del Pepito Day, giornata dedicata all'addio al calcio giocato dell'ex attaccante di Fiorentina e Villarreal, tra le altre, Giuseppe Rossi, l'agente Federico Pastorello è stato intercettato dai colleghi di TMW, con i quali ha discusso non solo del futuro di alcuni suoi assistiti, ma anche del calciomercato, dando un commento personale sulla sessione estiva.

Chiudiamo con una domanda di carattere generale: il mercato estivo è davvero troppo lungo?

“Sì, due mesi sono veramente troppi e spesso e volentieri questo è semplicemente un modo per perdere del tempo, per mandare avanti trattative che si potrebbero chiudere. Io dico anche fino al 15 di agosto è lungo, perché basterebbe il mese di luglio. Però già accorciarlo di 15 giorni sarebbe meglio, un po' di mal di testa in meno per noi”.