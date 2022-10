Pato sul tifo rossonero: "Mi manca. Tutti i cuori che ho fatto dopo un gol erano per i tifosi"

MilanNews.it

© foto di Giacomo Morini

Alexandre Pato è intervenuto sul canale Twitch del Milan e si è lasciato andare ai ricordi. Nello specifico ha elogiato così il tifo rossonero: “I tifosi milanisti sono diversi. Mi manca. Tutti i cuori che ho fatto esultando per i gol erano per i tifosi milanisti. Il MIlan sarà sempre nel mio cuore, grazie per tutto quello che hanno fatto per me”.