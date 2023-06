Patto Juventus-Uefa? In Conference andrebbe comunque l'ottava di Serie A

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Continuano ad arrivare aggiornamenti sulla delicata situazione che riguarda la Conference League. In Italia la Juventus è arrivata settima ed avrebbe dunque diritto a disputare la competizione, ma la Uefa potrebbe sanzionarla per le note vicende extra campo ed escluderla per una stagione dalle coppe europee. Negli scorsi giorni era emersa un'indiscrezione secondo la quale nessuna italiana, se l'Uefa avesse patteggiato, avrebbe preso il posto eventualmente dei bianconeri.

Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, l'ipotesi non trova conferme. La motivazione è da ricollegarsi al fatto che, se dovessero andare solo 6 squadre italiane in Europa, sarebbe anche la FIGC a farne le spese, non solo la Juventus. In caso di esclusione dei bianconeri, sarà dunque la Fiorentina a prendere il loro posto.