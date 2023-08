Paulo Sousa sogna Adli, ecco com'è andata l'ultima volta che l'ha allenato

Nella giornata di ieri abbiamo parlato dell’interesse della Salernitana per Yacine Adli (clicca qui), centrocampista in uscita dal Milan.

Chi caldeggia particolarmente l’operazione è Paulo Sousa, che al Bordeaux ha allenato Adli dal marzo del 2019 fino all’agosto del 2020. Con l’attuale allenatore della Salernitana il francese è sceso in campo per un totale di 32 volte tra Ligue 1, Coupe de France e Coupe de la Ligue, segnando tre gol e fornendo tre assist, giocando prevalentemente sulla trequarti o come mezz’ala offensiva.

Durante la stagione 19/20 il Bordeaux terminò il campionato in dodicesima posizione.