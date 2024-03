Paura a Roma per due tifosi del Brighton: in ospedale dopo essere accoltellati e rapinati

vedi letture

Un bruttissimo episodio si è verificato a Roma nella notte. Protagonisti sventurati due giovani tifosi del Brighton che questa sera affronterà la Roma all'Olimpico nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport poco dopo la mezzanotte un 28enne e 29enne inglesi sono entrati in un locale in zona Monti a Roma chiedendo aiuto al gestore del locale che si è prontamente attivato e ha chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute e hanno portato i tifosi dei Seagulls in commissariato.

Lì i due sostenitori inglesi hanno raccontato l'aggressione subita vicino in via Cavour: secondo la deposizione i due sono stati accerchiati da circa sei o sette persone che li hanno derubati di portafoglio e documenti, debilitandoli e ferendoli anche con alcune coltellate. I due sono stati trasportati in ospedale: uno con tre ferite alla coscia sinistra, l'altro con delle ferite alla coscia destra. Un episodio increscioso e poco nobile per il nostro paese.