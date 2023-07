Paura prima di Real Madrid-Milan: il commentatore collassa in diretta

vedi letture

Paura nella notte italiana per Shaka Hislop, ex portiere con un passato al West Ham e oggi commentatore e opinionista per ESPN. Hislop era a bordocampo per commentare l'amichevole tra il Milan e il Real Madrid a Pasadena, quando durante un collegamento è collassato a terra, privo di sensi. Immediato l'intervento dei sanitari, che hanno subito soccorso il 54enne, come riporta BBC.

Il primo a soccorrere Hislop è stato il collega Dan Thomas, che nelle scorse ore ha rassicurato tutti sulle condizioni dell'ex portiere: "È cosciente, sta parlando. Penso fosse un po' in imbarazzo per quanto accaduto", ha spiegato Thomas, che poi ha concluso: "Si è scusato. Ovviamente è troppo presto per una diagnosi ma la cosa importante è che sia cosciente e che abbia parlato con la famiglia, perché il tutto è accaduto in diretta tv".