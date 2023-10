Pausa nazionali, Musah già arrivato negli Stati Uniti

Yunus Musah, che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel centrocampo del Milan, è già uno dei pilastri della nazionale americana con cui giocherà due partite in questa pausa internazionale. L'account ufficiale della selezione a stelle e strisce ha pubblicato qualche ora fa l'arrivo di Musah in Tennessee per il ritiro degli Stati Uniti, pochissime ore dopo la vittoria di Marassi: il numero 80 rossonero è arrivato in compagnia di McKennie che, al rientro dalla sosta, sarà suo avversario in campionato nella gara tra Milan e Juventus.