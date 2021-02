Pazzini a DAZN: "Il Milan sta facendo qualcosa di veramente bello"

Giampaolo Pazzini, doppio ex della sfida, ha parlato così del momento dei rossoneri ai microfoni di DAZN nel pre partita di Milan-Inter: “Il derby è una partita a sé, le motivazioni arrivano da sole. Nessuno si sarebbe aspettato il Milan in lotta per lo scudetto. Hanno perso contro lo Spezia ma mi è piaciuta la reazione in Europa League. È la prima volta che il Milan si trova ad inseguire, sono la squadra più giovane del campionato. Hanno fatto qualcosa di veramente bello".