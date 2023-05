MilanNews.it

Giampaolo Pazzini, opinonista, si è così espresso a DAZN nel post Spezia-Milan: "La partita di oggi acquisiva importanza per la classifica e per una carica in vista di martedì. Oggi un'altra brutta botta. Pioli avrà veramente tanto da fare per tirare su il morale della squadra".