© foto di DANIELE MASCOLO

Giampaolo Pazzini, opinionista, si è così espresso a DAZN nel pre Spezia-Milan: "Bennacer grandissima assenza per il Milan, perché era il giocatore che ha aiutato molto a cambiare la faccia di questo Milan. Diaz ha dimostrato di poter essere determinante in quel ruolo, può essere una soluzione da trequartista centrale per martedì".