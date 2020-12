Pazzini: "Il Milan non molla. Ibra è fondamentale, a Rebic piace più svariare"

Giampaolo Pazzini, intervenuto a Sky Sport, ha commentato il pareggio del Milan col Parma: "Non penso che prima della partita avrebbero firmato per il pari, ma per come si è messa dimostra che il Milan non molla. Meritava di più. Lo scudetto? Sta dimostrando di potersela giocare. Hanno entusiasmo, intensità, in un campionato un po' strano può giocarsela fino in fondo. Il vice Ibra? Finché c'è Ibra non è molto importante, gioca tutte le partite. Lui e Rebic hanno caratteristiche completamente diverse. Ibra è fondamentale, favorisce inserimenti e ritmi di gioco. A Rebic piace più svariare ed allargarsi".