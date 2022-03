Pazzini: "Il Milan sta facendo grandi cose nonostante i pareggi contro Salernitana e Udinese"

MilanNews.it

Giampaolo Pazzini, dagli studi di DAZN, ha parlato del Milan in vista della sfida contro il Napoli. Pazzini ha detto: “Il Milan non è in calo e non cede perché lavora bene da due anni. Stanno facendo grandi cose nonostante i due pareggi contro Salernitana e Udinese che hanno un po’ deluso i tifosi e la società. Il Napoli ha fatto una vittoria fondamentale contro la Lazio fuori casa. Sarà una partita da gustare”.