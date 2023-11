Pazzini: "Oggi vorrei vedere qualcosa in più da Chukwueze"

vedi letture

Giampaolo Pazzini,nel pre partita di Lecce-Milan su DAZN, parla così di Samu Chukwueze, oggi titolare dopo il rientro dall’infortunio: “L’obiettivo del mercato del Milan era quello di creare imprevedibilità anche sul lato destro del campo. Chukwueze l’abbiamo visto a sprazzi, ha fatto vedere qualcosa in queste prime giornate: a Cagliari ha fatto una buona partita secondo me. È chiaro che per quanto è stato pagato, e per la sua importanza nella Liga, mi aspetto di vedere qualcosa in più nella continuità nella partita e di vederlo determinante”.