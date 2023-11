Pazzini: "Pobega ha caratteristiche simili a Loftus, partita importante per lui"

Giampaolo Pazzini, nel pre partita di Lecce-Milan su DAZN, parla così di Tommaso Pobega, oggi titolare al posto di RLC: “Loftus-Cheek e Pobega sono giocatori che possono fare entrambi i ruoli, a centrocampo e sulla trequarti. Chiaro che Loftus lo abbiamo visto in condizione straordinaria in Champions, Pobega ha caratteristiche simili, ha lotta e duello: sarà una partita importante per lui, è da un po’ che non giocava”.