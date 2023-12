Pazzini: "Riavere Kjaer è un valore aggiunto per il Milan"

Simon Kjaer torna titolare quest'oggi nella gara contro il Monza. Il centrale danese non gioca titolare da oltre 70 giorni ed era indisponibile da quasi due mesi. Un ritorno prezioso per Stefano Pioli che già deve fare i conti con moltissime assenze soprattutto nel reaparto difensivo. Oggi Kjaer giocherà in coppia con Tomori.

Queste le parole di Giampaolo Pazzini,opinionista di DAZN nel pre partita: "Tantissime defezioni. Credo che Kjaer non sia al 100% ma riaverlo dentro con la sua esperienza e la sua leadership è un valore aggiunto per il Milan".