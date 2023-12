Pazzini su Ibra: "Il suo rientro un bicchiere mezzo pieno per il Milan"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan, per la prima vota da dirigente, come Senior Advisor di RedBird. Nonostante non fosse presente oggi a San Siro a causa di un attacco influenzale, a DAZN nel pre partita Giampaolo Pazzini ha parlato ugualmente del ritorno del fuoriclasse svedese in società e di come potrà contribuire da fuori nella stagione del Milan.

Le parole di Pazzini su Ibrahimovic: "Il ritorno di Ibra è positivo perchè è un personaggio enorme nel calcio e nel Milan. La sua personalità e la sua credibilità sono un valore aggiunto. Il suo rientro è un bicchiere mezzo pieno per il Milan."