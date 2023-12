Pazzini sugli stop di Pobega e Okafor: "Gli infortuni cominciano a essere tanti..."

Sorriso per il Milan che ritrova i tre punti in Serie A, con un bel 3-0 contro il Monza davanti al pubblico di San Siro e grazie ai gol di Reijnders, Simic e Okafor. Ora i rossoneri mettono pressione all’Inter e alla Juventus lì davanti in classifica. Giampaolo Pazzini ha commentato a DAZN la prestazione rossonera nel post partita.

Le parole di Pazzini sul problema degli infortuni per il Diavolo: “Infortuni? Cominciano a essere tanti e gli hanno dato tanti problemi. Okafor era entrato bene anche oggi ed è chiaro che è una cosa da chiedere a Pioli". Gli infortuni in questa stagione dei rossoneri sono diventati, con quelli di Okafor e Pobega, 29.