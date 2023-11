Pazzo Dortmund prima del Milan: vittoria rocambolesca contro l'altro Borussia

Non c'è tempo per fermarsi a pensare, il Milan deve sintonizzarsi subito sul canale Borussia Dortmund. Martedì alle ore 21, a San Siro, i rossoneri ospitano i tedeschi in quella che sarà - comunque vada - una partita decisiva per il cammino del Milan in Champions League. Tutte le squadre del girone sono ravvicinate in classifica e nessuna può permettersi altri passi falsi.

Intanto ieri il Borussia Dortmund ha giocato la sua partita in Bundesliga che, come spesso accade ai gialloneri, è stata molto rocambolesca. Dopo 28 minuti i gialloneri erano sotto di due reti in casa contro l'altro Borussia, il Moenchengladbach. Poi, nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, il risveglio improvviso: tre gol e sorpasso. La ciliegina arriva con il poker nel corso del secondo tempo. Una prestazione che deve far riflettere il Milan sulla squadra che affronterà martedì: i tedeschi sono capaci di balckout improvvisi ma anche di reazioni repentine.