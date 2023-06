Pecoraro: "Contro l'antisemitismo non c'è più indifferenza"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Questo convegno dimostra che non c'è più indifferenza contro fenomeni che purtroppo non sono scomparsi. Non mi aspettavo dei contributi così intensi, che hanno portato non condanne ma proposte. Fa parte del lavoro che stiamo facendo, come il protocollo di tredici punti che sarà prsentato martedì". Lo ha detto il coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, Giuseppe Pecoraro, coordinatore del convegno l'Antisemitismo nello sport, in corso presso la Sala del Refettorio alla Camera e moderato dal capo redattore dei servizi sportivi ANSA, Piercarlo Presutti.

"Il decalogo - ha proseguito Pecoraro - è aperto a contributi di tutti, da quelli della Comunita ebraica e quelli del ministero dell'Interno. Voglio dire pubblicamente che lo sforzo che intediamo fare è notevole, perchè non si ripeta quanto avvenuto 85 anni fa e quano ancora avviene. Occorre, appunto, non essere più indifferenti". (ANSA).