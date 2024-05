Pedullà fa il punto su Sarri: "Non ci sono stati sviluppi con il Milan"

Tra i tanti nomi papabili per la panchina del Milan è circolato, più perchè attualmente libero e non per un reale interesse o contatto, anche quello di Maurizio Sarri che nel corso di quest'anno si è dimesso dalla Lazio dopo che nella passata stagione aveva concluso al secondo posto in campionato. Sul futuro del tecnico toscano, che chiaramente ha tante richieste anche da club emergenti come Torino e Bologna ma anche dall'estero come il Siviglia, ha parlato sul suo profilo X il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Queste le parole di Alfredo Pedullà su Maurizio Sarri: "Sarri prende tempo con Siviglia e Torino, non ci sono stati fin qui sviluppi con il Milan, piace a Sartori in una lista di due o tre nomi per il dopo Motta a Bologna. E in ogni caso aspetta che il mosaico delle panchine di Serie A sia completato".