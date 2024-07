Pedullà: "Il Milan aveva bisogno di Conte come il pane. Sul mercato sta chiedendo il minimo"

Una settimana di nuovi inizi in casa rossonera, soprattutto per quanto riguarda la guida tecnica che è stata affidata a Paulo Fonseca per la prossima stagione sportiva. Lunedì il mister portoghese si è presentato alla stampa e ha diretto anche il suo primo allenamento al Centro Sportivo di Milanello. Ora aspetta il rientro dei top player dalle vacanze ma soprattutto aspetta nuovi acquisti. In merito alle manovre rossonere ha espresso la sua opinione in diretta su Sportitalia il collega esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Le parole di Alfredo Pedullà: "Il Milan non soltanto aveva bisogno di un allenatore come Antonio Conte come il pane, perché ti porta un'ondata di entusiasmo, di freschezza e di adrenalina. Il mercato sta dimostrando che comunque lui sta chiedendo il minimo sindacale, il giusto: il difensore che costa molto, un altro difensore forse a zero, un altro difensore che è un investimento, l'attaccante del suo cuore. Non è che ha chiesto, dammi 5 giocatori da 35 milioni a testa, devi spendere 180 milioni... Cose che avrebbe fatto anche con il Milan. Certo devi pagargli 8 milioni di ingaggio più 2 di bonus, ma ci mancherebbe: se vuoi un allenatore così importante devi pagare. Quello che poi mi convince ancora meno è che dopo Conte, presunta e pseudo suggestione, il Milan ha fatto peggio: Conte non lo hai preso, volevi Lopetegui e l'ondata social ti ha portato su Fonseca, lo hai nominato e sei stato due mesi su un attaccante sapendo che sarebbe costato una tombola con le commissioni, lo sapevi e sei rimasto lì. Per me sinceramente è un 2 mesi e mezzo di sintesi che è letteralmente incomprensibile"