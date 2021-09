Pelé: "Mi sto riprendendo bene"

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Mi sto riprendendo bene": lo ha scritto ieri Pelé in un messaggio sui social dopo l'operazione di sabato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo per la rimozione di un tumore al colon. L'ospedale aveva reso noto lunedì che l'80enne O Rei era in convalescenza in un reparto di terapia intensiva, non è chiaro se l'ex campione si trovi ancora in questo reparto. (ANSA).