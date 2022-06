Pelé scrive a Putin: "Il potere di fermare il conflitto in Ucraina è nelle tue mani, le stesse che ho stretto io nel 2017"

MilanNews.it

Una grande leggenda del calcio si espone in prima persona chiedendo a Putin, presidente della Russia, di terminare l'invasione in Ucraina. Pelé in un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha scritto una lettera al Premier russo: “Oggi gli ucraini cercano di dimenticare, almeno per 90 minuti, la tragedia che ancora colpisce il loro Paese. Provare a qualificarsi per un Mondiale è già un compito arduo. È quasi impossibile con così tante vite in gioco. Nella mia vita ho visto guerre e discorsi di odio da parte dei leader in nome della sicurezza del loro popolo. Non possiamo tornare a quel tempo, dobbiamo evolverci. Il conflitto è ingiustificabile. Ci siamo scambiati grandi sorrisi, ci siamo stretti la mano tante volte. Il potere di fermare questo conflitto è nelle tue mani. Le stesse mani che ho stretto io nel 2017”.