Pellegatti: "Adesso c'è davvero un Mister X che può superare Fonseca, non è una corsa a due solo con van Bommel.."

E' intervenuto così il giornalista e tifoso rossonero, Carlo Pellegatti in merito alla delicata tematica relativa al futuro allenatore del Milan per la prossima stagione. Queste le sue interessanti dichiarazioni ai microfoni di "TV Play":

Pellegatti e il Mister X: "Cerchiamo di non essere ridicoli quando parliamo di allenatore Milan. Avevamo scaricato tutti i nomi precedenti e io avevo lasciato Fonseca e un “Mister X”. Qualcuno mi ha detto che Fonseca doveva parlare ancora con Lille e Marsiglia anche se lui aveva l’orientamento di venire a Milano. Un collega autorevole ha fatto uscire la voce di Van Bommel e dal Milan mi dicono di non andare sicuro su Fonseca e che i profili sono anche quelli alla Van Bommel, ma calma. Adesso c’è veramente un Mister X che può superare Fonseca, che però non è superato. Non è una corsa a due tra Fonseca e Van Bommel, ma con un eventuale Mister X".