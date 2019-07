Pellegatti: "Alla fine penso che Veretout arriverà, il Milan avrebbe un centrocampo funzionale a Giampaolo"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato di Veretout, dimostrandosi possibilista per un approdo in rossonero: "Se Veretout ha così intenzione di venire al Milan penso proprio andrà al Milan. A livello economico mi sembra che l'accordo ci sia già, non c'è l'accordo con la Fiorentina che è rigida sulla posizione dei 25 milioni. Il Milan spera di inserire Biglia o altri giocatori. Con Veretout, Bennacer, Krunic, Kessie, che spero proprio non si muova, in attesa che torni Bonaventura, i rossoneri non avrebbero un centrocampo di fenomeni mondiali ma funzionale a quello che vuole Giampaolo".