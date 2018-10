Pellegatti: "Buone notizie da Milanello, Conti ancora in gruppo e punta al Dudelange. Sul rientro di Caldara..."

Carlo Pellegatti, per il suo canale Youtube ufficiale, ha fatto il punto della giornata vissuta a Milanello, fornendo importanti aggiornamenti dall'infermeria: "Buone notizie da Milanello, in gruppo si è allenato anche oggi Andrea Conti. Il giocatore ha effettuato interamente la seduta con i compagni, in una sessione basata sulla tecnica, cross, tiri al volo. Qui ha brillato Gonzalo Higuain, su continui cross vellutati da Rino Gattuso stesso, che si è prestato al lavoro sul campo dei suoi ragazzi. Parlando però dell'ex esterno dell'Atalanta, il ragazzo ha lavorato bene, non ha ancora partecipato ad una partitella ed è l'ultimo ostacolo prima della convocazione. Lasciamo correre ancora qualche settimana e poi anche lui sarà completamente a disposizione di Gattuso, probabile che la prima convocazione possa essere il match contro il Dudelange a San Siro, senza forzare i tempi e con tutta la cautela del caso quando si parla di un potenziale futuro titolare per Rino. Arrivano buone notizie anche da Caldara. Il difensore ha lasciato la palestra ed è tornato a correre. Per lui una manciata di allenamenti e, se dovesse continuare i miglioramenti fisici, potrebbe anche ambire ad una tranquilla convocazione per il derby, per poi riuscire a giocare contro il Betis in Europa League. Diavolo al lavoro ancora domani, seguito poi da una partitella contro la Primavera".