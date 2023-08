Pellegatti: "Capisco i dubbi su Origi ma mi fa strano che Saelemaekers non abbia offerte"

Nel corso del suo intervento a Radio 24 su "Tutti Convocati", Carlo Pellegatti parla degli esuberi del Milan: "Giocatori fuori rosa al Milan? Mi fa strano che Saelemaekers non abbia offerte, è un giocatore che ha avuto visibilità facendo gol in Champions, una grande partita a Napoli in campionato. Capisco i dubbi su Origi, Caldara o BalloTourè, ma non su di lui".