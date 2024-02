Pellegatti: "Chi scrive #Pioliout è davvero un tifoso del Milan?"

Carlo Pellegatti ha rilasciato queste parole a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati": "Ma secondo voi quelli che #Pioliout sono gli stessi che vanno in trasferta o a San Siro tutte le domenica? Purtroppo quelli che sono contenti per gli ultimi risultati positivi del Milan sono quelli che non scrivono sui social. Sono solo contenti e godono per queste ultime partite.

Va detto che se ci fosse primo il Napoli non ci sarebbe questo sentimento perchè sappiamo che la rivale è l'Inter che può vincere la seconda stella. Io però riesco a godere di un Milan che dopo 24 partite ha fatto 52 punti. Io che non dico #Pioliout passo per quello che vuole la sua conferma, ma io tifo per il Milan. Questi tifosi mi dicono che loro guardano più avanti di me, ma a me interessano quelle 11 maglie che entrano in campo ogni domenica, con o senza Pioli".