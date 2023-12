Pellegatti: "Ci sono delle responsabilità sugli infortuni, ma che rimpianti..."

Il giorno dopo la vittoria rossonera al St James's Park lascia strascichi dai sapori contrastanti in tutto il mondo Milan: c'è chi è contento di poter giocare un'altra competizione Europea, chi è semplicemente soddisfatto della buona prova e vittoria messa in mostra nella ripresa, e chi invece vede l'eliminazione ai gironi di Champions come una brutta delusione e un passo indietro, dopo la semifinale della passata stagione. I rossoneri sono da tempo falcidiati dagli infortuni, tema dolente di questa stagione. Ai microfoni di RadioSerieA, ne ha parlato così il giornalista Carlo Pellegatti.

Le sue parole: "Scomparso Loftus-Cheek, dal 30 novembre il Milan ha fatto 2 punti in 4 partite e poi si sono fatti male altri giocatori. Sicuramente ci sono delle responsabilità in questo, ma rimane il rimpianto di non aver potuto vedere la squadra al completo".