Pellegatti: "Da Padre Pioli a Papa Stefano XIII. Ibra? Sarebbe da tenere"

Il giornalista Carlo Pellegatti è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 per parlare del futuro del Milan, di Ibrahimovic e di Pioli: "Gazidis ha già deciso di tirare una riga rispetto al passato. Lui il progetto con Rangnick lo ha già deciso e non credo si faccia influenzare pur essendo molto contento. Le parole di Ibra dolorose, sono un messaggio alla società. Pioli ha un contratto che parla chiaro, confermato se arriverà in Champions, cosa ora impossibile. Queste sono le decisioni della società. Ho usato una battuta, da Padre Pioli è diventato Papa Stefano XIII per i tifosi, Con Ibra il Milan è un'altra cosa, costa tanto e vale tanto quello che costa. Varrebbe la pena inserirlo nel progetto Rangnick".