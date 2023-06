Pellegatti: "Dedicare lo stadio del Milan a Berlusconi sarebbe doveroso"

Fonte: tuttomercatoweb.com

In un'intervista rilasciata a Tuttosport, il noto cronista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha voluto spendere parole preziose nel ricordo di Silvio Berlusconi, scomparso nella mattinata di ieri a 86 anni: "La fine di un’era? Forse sì, ma non la voglio celebrare con un tono di voce affranto perché Berlusconi non ha mai voluto quel tono e non lo vorrebbe in questa situazione. Ritengo un privilegio essere stato testimone dei trent’anni del Milan di Berlusconi. Perché non è solo stato un grande presidente, ma anche un maestro". E alla possibilità di vedere il nome del Cavaliere inciso sullo stadio del Milan, il giornalista ha risposto: "Sarebbe doveroso.

A patto di non dover sottostare alla dura legge del naming rights, perché non sarebbe ammissibile uno stadio con il nome di uno sponsor abbinato a Berlusconi, magari separato da un trattino. O si chiama Silvio Berlusconi, rinunciando a incassare qualche milione, oppure meglio di no. Dedicargli una tribuna mi sembra riduttivo, piuttosto facciano come a Wembley: mettano una statua davanti allo stadio, davanti alla quale fotografarsi e ricordarlo per sempre".