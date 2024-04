Pellegatti: "E' dal 2021 che il Milan ad aprile si gioca sempre qualcosa di importante"

Intervenuto così sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, storico giornalista e tifoso rossonero ha parlato in merito all'attuale aprile del Milan, un mese ricco di emozioni con l'importante sfida di Europa League contro la Roma sullo sfondo.

Ad aprile solo emozioni: "E' dal 2020\2021 che il Milan si gioca qualcosa di importante nel mese di aprile, siamo carichi di emozioni e tensioni per le partite che dovremo affrontare ancora. Nel 2021 la corsa alla Champions League, raggiunta poi nell'ultima gara di campionato contro l'Atalanta, sembrava un traguardo enorme e lo è stato, ma per il Milan dev'essere normale giocare in Europa, in Champions. Poi abbiamo vissuto un altro aprile intenso nel 2022, l'anno dello scudetto vinto poi a maggio. L'anno scorso, ricordo bene, stavamo preparando la sfida europea contro il Napoli, vivendo forti emozioni anche contro l'Inter: peccato aver perso quella semifinale, solo perchè non abbiamo avuto la possibilità di schierare il nostro giocatore migliore, Leao che si era fatto male poco prima del derby. Adesso ci sarà la Roma, una sfida che mi mette i brividi".