Pellegatti e la curiosa statistica: "Risultati agghiaccianti". Ecco a cosa si riferisce

Nel suo editoriale pubblicato su MilanNews.it, Carlo Pellegatti ha analizzato una statistica: "Oggi ho voluto studiare le statistiche del dopo Inzaghi e i risultati sono stati agghiaccianti. Solo due investimenti, e nemmeno molto ingenti, hanno risposto secondo i desideri di dirigenti e tifosi: Mario Balotelli e Carlos Bacca.

Solo questi due, insomma, in doppia cifra; gli altri un disastro, anche perché nessuno aveva le stimmate del campione, e lo hanno confermato con numeri scarsi. Per coloro che ora obiettano, sottolineando il rendimento di Ibrahimović e Giroud, invito a tornare qualche riga più sopra, perché sto esaminando gli acquisti che hanno comportato un investimento di denaro".