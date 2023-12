Pellegatti: "E' un rimpianto avere una squadra forte ma con troppe assenze"

Il momento post vittoria rossonera al St James's Park lascia strascichi dai sapori contrastanti in tutto il mondo Milan: c'è chi è contento di poter giocare un'altra competizione Europea, chi è semplicemente soddisfatto della buona prova e vittoria messa in mostra nella ripresa, e chi invece vede l'eliminazione ai gironi di Champions come una brutta delusione e un passo indietro, dopo la semifinale della passata stagione.

Del momento del Milan, con molti rimpianti per gli infortuni, e quindi del percorso fatto dai rossoneri sin qui, ne ha parlato così, ai microfoni di RadioSerieA, Carlo Pellegatti: "Il grande rimpianto è di avere una squadra molto forte che purtroppo, soprattutto nell'ultimo mese e mezzo, non ha potuto esprimersi con il suo organico migliore. A inizio stagione abbiamo fatto grandi prestazioni e vinto 7 partite su 8, perdendo solo, con merito, il derby contro l'Inter".