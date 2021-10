Pellegatti esalta Tomori: "Ti regala sempre l'happy ending"

Intervenuto sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha pubblicato un video in cui ha esaltato le qualità di FIkayo Tomori. Pellegatti ha detto: “Non vedo l’ora di vedere le splendide giocate di Tomori, l’aggressività. Mi ricorda, quando abbiamo visto per la prima volta in campo nell’agosto 2003 a Cesena, Ricardo Kakà, contro il National di Bucarest allenato da Walter Zenga. Era un piacere per gli occhi, era un continuo stupirci, saltava sempre l’uomo con eleganza e sicurezza. Non sto paragonando Tomori a Kakà, ma sto paragonando la mia sensazione quando vedo giocare Tomori. Sempre impossibile, ma non perde un dribbling, nell’1 contro 1 vince sempre lui. Ora Southgate lo ha convocato in nazionale. Tomori è strepitosamente forte, ti regala sempre l’happy ending, il lieto fine”.